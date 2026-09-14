Москва14 сенВести.В Забайкальском крае легковой автомобиль "вылетел" с дороги и перевернулся, в результате чего один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло 13 сентября в 6.15 местного времени на 457 км федеральной автодороги А-350, где 21-летний автомобилист без водительских прав на "ВАЗ 2115" не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался. Пассажир транспортного средства получил травмыговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Точные обстоятельства ДТП выясняются.