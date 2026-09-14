Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Забайкалье

В Забайкалье в результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Забайкалье

Москва14 сен Вести.В Забайкальском крае легковой автомобиль "вылетел" с дороги и перевернулся, в результате чего один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 13 сентября в 6.15 местного времени на 457 км федеральной автодороги А-350, где 21-летний автомобилист без водительских прав на "ВАЗ 2115" не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался. Пассажир транспортного средства получил травмы говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Точные обстоятельства ДТП выясняются.