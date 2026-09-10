Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Забайкалье

В Забайкалье Toyota вылетела с дороги, один человек погиб и пятеро пострадали Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Забайкалье

Москва10 сен Вести.В Забайкалье в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и пятеро, среди которых четверо детей, пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкалья.

Авария произошла в Оловяннинском районе, где, согласно предварительным данным, женщина-водитель Toyota Allion не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель иномарки погибла, 5 пассажиров получили травмы, из них 4 - несовершеннолетние говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Как удалось установить, погибшая не имела водительских прав. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.