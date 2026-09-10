Москва10 сенВести.В результате столкновения микроавтобуса "ГАЗель" и автомобиля Daihatsu Move в Иркутске пострадали 5 человек. Об этом сообщило региональное МВД.
Автоавария произошла утром 10 сентября на ул. Байкальской.
Предварительно установлено, что 26-летний водитель, управляя автомобилем "Дайхатсу Мув" …, не предоставил преимущество микроавтобусу "Газель", … после чего произошло столкновение. В результате случившегося четырем пассажирам отечественного авто, а также водителю легковой машины понадобилась медицинская помощьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.