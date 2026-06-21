Москва21 июнВести.В Ингушетии 7 человек, среди которых 5 детей, пострадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
ДТП произошло около 12.00 мск 21 июня на дороге "Сунжа – Нестеровское", в районе моста через федеральную автодорогу Р-217. Установлено, что столкнулись Mercedes и Changan.
Пострадало: 7 человек (из них 2 взрослых и 5 детей). Погибших нетсказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения.