Москва10 сенВести.Несколько человек пострадали при столкновении микроавтобуса "ГАЗель" и автомобиля Daihatsu Move в Иркутске. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Автоавария произошла 10 сентября на ул. Байкальской.

В результате [ДТП] медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам первой автомашины и водителю легкового авто. Причины и условия произошедшего устанавливаются

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организованы проверочные мероприятия.