Москва10 сенВести.Несколько человек пострадали при столкновении микроавтобуса "ГАЗель" и автомобиля Daihatsu Move в Иркутске. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Автоавария произошла 10 сентября на ул. Байкальской.
В результате [ДТП] медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам первой автомашины и водителю легкового авто. Причины и условия произошедшего устанавливаютсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организованы проверочные мероприятия.