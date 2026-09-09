Москва9 сенВести.В городе Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Республики Бурятия.

Автомобильный инцидент произошел на улице Сахьяновой. Столкнулись Lada Largus и Honda Stream.

В результате аварии пострадали пассажиры Honda. Три человека в возрасте 3, 20 и 43 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение

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На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.