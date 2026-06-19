Москва19 июнВести.В городе Курске произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Курской области.
Происшествие случилось днем 19 июня на улице 50 лет Октября. В аварии повреждены автомобили Omoda, "ВАЗ-2107" и Lada Vesta.
Травмы получили водитель и пассажир "ВАЗ-2107", водитель и несовершеннолетний пассажир Lada Vestaнаписано в канале ведомства в MAX
В настоящее время полиция ведет установление причин и обстоятельств ДТП.