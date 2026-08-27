Москва27 авгВести.Вблизи села Нур-Селение Республики Бурятии произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль Kia Bongo и машина скорой медицинской помощи. Пострадали двое, сообщает полиция региона.
Согласно предварительной информации, столкновение произошло 27 августа в 11.30 по местному времени.
В результате ДТП в медицинское учреждение госпитализированы фельдшер и пациентка, находившиеся в салоне спецтранспортанаписано в сообщении
Уточняется, что иномарка въехала в скорую, которая остановилась перед пешеходным переходом.