ГИБДД Бурятии выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека

В Бурятии автомобиль врезался в скорую, пострадали фельдшер и пациентка ГИБДД Бурятии выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека

Москва27 авг Вести.Вблизи села Нур-Селение Республики Бурятии произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль Kia Bongo и машина скорой медицинской помощи. Пострадали двое, сообщает полиция региона.

Согласно предварительной информации, столкновение произошло 27 августа в 11.30 по местному времени.

В результате ДТП в медицинское учреждение госпитализированы фельдшер и пациентка, находившиеся в салоне спецтранспорта написано в сообщении

Уточняется, что иномарка въехала в скорую, которая остановилась перед пешеходным переходом.