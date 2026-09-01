В Бурятии произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика, двое погибших

В Бурятии в результате ДТП погибли 2 человека В Бурятии произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика, двое погибших

Москва1 сен Вести.В Бурятии столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла рано утром 1 сентября в Иволгинском районе.

В результате сильного удара водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.