Москва1 сенВести.В Бурятии столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики. Авария произошла рано утром 1 сентября в Иволгинском районе.
В результате сильного удара водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощиотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.