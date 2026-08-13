Три сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП в Омске

В Омске бригада скорой пострадала в ДТП Три сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП в Омске

Москва13 авг Вести.В Омске выясняют обстоятельства столкновения скорой и иномарки, в результате которого пострадали трое членов медицинской бригады, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 08.00 (05.00 мск) на пересечении улиц 25-я Северная и Совхозная. Предварительно установлено, что ехавшая на вызов скорая помощь столкнулась с автомобилем Toyota Highlander, за рулем которой находилась женщина 1974 года рождения.

От удара спецавтомобиль опрокинулся. В больницу с полученными в результате ДТП травмами доставлены три человека – члены медицинской бригады говорится в сообщении

По факту произошедшего организована проверка, ход которой контролирует прокуратура города.