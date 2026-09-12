В Архангельской области возбуждены дела по факту смертельного ДТП с автобусом СК возбудил уголовные дела по факту смертельного ДТП в Архангельской области

Москва12 сен Вести.По факту ДТП на трассе М-8 возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть, сообщается в MAX-канале Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что вечером в пятницу, 11 сентября, на 1180 км трассы М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка с прицепом. Автобус при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым и легковым автомобилем.

В результате ДТП транспортные средства повреждены и оказались за пределами проезжей части. Погибли 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще восемь получили травмы и госпитализированы говорится в сообщении

Проводится следствие, устанавливаются причины ДТП.