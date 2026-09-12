После смертельного ДТП в Архангельской области МЧС работает в режиме ЧС Силы МЧС Архангельской области перевели в режим ЧС после ДТП с 13 погибшими

Москва12 сен Вести.Силы и средства Главного управления МЧС по Архангельской области переведены в режим "Чрезвычайная ситуация" после смертельной аварии, в которой погибли, по предварительным данным, 13 человек, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.

Силы и средства ГУ переведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Организована работа оперативного штаба говорится в сообщении

Уточняется, что в МЧС организована работа горячей линии. На месте работают два психолога, еще один специалист оказывает помощь по телефону.

Вечером в пятницу, 11 сентября, на 1180 км трассы М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка с прицепом. Автобус при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым и легковым автомобилем. Предварительно установлено, что погибли 13 человек, из них двое детей. Восемь пострадавших, в том числе трое детей, госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.