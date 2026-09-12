Цыбульский: 12 сентября станет днем траура по погибшим в ДТП под Архангельском

День траура по погибшим в ДТП объявлен 12 сентября в Архангельской области Цыбульский: 12 сентября станет днем траура по погибшим в ДТП под Архангельском

Москва12 сен Вести.Суббота, 12 сентября 2026 года, объявлена днем траура по погибшим в аварии на трассе М8 "Холмогоры", где столкнулись автобус и лесовоз, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в мессенджере МАХ.

Подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в страшной аварии на трассе М8 "Холмогоры" написал глава региона

В этот день по всей области будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, уточнил Цыбульский.

Вечером пятницы, 11 сентября, стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 13 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.