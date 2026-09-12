Москва12 сенВести.Суббота, 12 сентября 2026 года, объявлена днем траура по погибшим в аварии на трассе М8 "Холмогоры", где столкнулись автобус и лесовоз, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в мессенджере МАХ.
Подписал указ об объявлении 12 сентября 2026 года днем траура по погибшим в страшной аварии на трассе М8 "Холмогоры"написал глава региона
В этот день по всей области будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, уточнил Цыбульский.
Вечером пятницы, 11 сентября, стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 13 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.