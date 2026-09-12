Цыбульский: четыре человека тяжело пострадали в ДТП под Архангельском

Одной пострадавшей в ДТП под Архангельском проводят экстренную операцию Цыбульский: четыре человека тяжело пострадали в ДТП под Архангельском

Москва12 сен Вести.Три человека тяжело пострадали в ДТП с автобусом и лесовозом в Архангельской области, состояние еще одной пациентки оценивается как крайне тяжелое, ее экстренно оперируют, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в мессенджере МАХ.

Три человека находятся здесь в областной больнице в тяжелом состоянии. Один пациент в крайне тяжелом состоянии, остальные находятся в Первой городской больнице и в детской областной клинической больнице в состоянии средней тяжести. Поэтому сейчас врачами оказывается вся необходимая помощь пациентам. Одна пациентка прямо сейчас находится на операционном столе рассказал глава региона

Он также назвал аварию одной из самых страшных в истории Архангельской области и выразил соболезнования семьям погибших.

Вечером пятницы, 11 сентября, стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 13 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.