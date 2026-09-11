Москва11 сенВести.Стали известны новые подробности о ДТП трех автомобилей, в котором погибли 12 человек. Среди погибших есть ребенок, также пострадали еще 8 человек, сообщает РЕН.

По информации источника, все выжившие госпитализированы.

Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, трое – в крайне тяжелом

говорится в сообщении

Среди 12 погибших был ребенок.

Предварительно, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. Водитель хотел обогнать легковой автомобиль.

На встречке микроавтобус столкнулся с лесовозом.