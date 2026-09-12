Появилось видео с места ДТП с погибшими в Архангельской области Прокуратура опубликовала кадры с места смертельного ДТП в Архангельской области

Москва12 сен Вести.Прокуратура Архангельской области опубликовала в своем MAX-канале видео и фото с места столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза на трассе М-8 Москва – Архангельск, где погибли люди.

На фото видно вылетевший с трассы груженый бревнами лесовоз. На видео – сухая трасса, вдоль обочины и на проезжей части разбросаны фрагменты автомобилей. Микроавтобус сильно поврежден.

Это граница между двумя районами, освещения нет, сотовая связь практически не берет. Для работы на месте были установлены световые мачты и прожекторы сообщили ТАСС в МЧС

Вечером в пятницу, 11 сентября, на 1180 км трассы М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка с прицепом. Автобус при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым и легковым автомобилем. Предварительно установлено, что погибли 13 человек, из них двое детей. Восемь пострадавших, в том числе трое детей, госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.