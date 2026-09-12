После смертельного ДТП в Архангельской области организована работа горячей линии МЧС Архангельской области открыло горячую линию после ДТП с 13 погибшими

Москва12 сен Вести.Работа горячей линии организована в Архангельской области после аварии с микроавтобусом, лесовозом и легковушкой, в которой погибли 13 человек, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Организована работа горячей линии ГУ МЧС России по Архангельской области говорится в сообщении

На месте происшествия работают два психолога, еще один специалист оказывает помощь по телефону.

Организована работа оперативного штаба.

Вечером в пятницу, 11 сентября, на 1180 км трассы М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка с прицепом. Автобус при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым и легковым автомобилем. Предварительно установлено, что погибли 13 человек, из них двое детей. Восемь пострадавших, в том числе трое детей, госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.