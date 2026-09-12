Семеро пострадавших в ДТП на трассе М-8 под Архангельском находятся в больницах

Больницы Архангельска оказывают помощь пострадавшим в крупном ДТП Семеро пострадавших в ДТП на трассе М-8 под Архангельском находятся в больницах

Москва12 сен Вести.Больницы Архангельска оказывают помощь пострадавшим в крупном ДТП на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" с участием автобуса и лесовоза, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Архангельской области в мессенджере МАХ.

Три человека находятся в областной больнице в тяжелом состоянии, один пациент в крайне тяжелом. В городскую больницу поступило двое пострадавших в состоянии тяжелой степени. В детскую областную больницу госпитализирован 13-летний мальчик написали в пресс-службе

Вечером пятницы, 11 сентября, стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 13 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Силы и средства Главного управления МЧС по Архангельской области переведены в режим чрезвычайной ситуации.

Суббота, 12 сентября, объявлена в Архангельской области днем траура.