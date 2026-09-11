До 13 увеличилось количество погибших в ДТП в Архангельской области

В ДТП в Архангельской области погибли 13 человек До 13 увеличилось количество погибших в ДТП в Архангельской области

Москва11 сен Вести.Количество погибших в ДТП на трассе М-8 в Архангельской области увеличилось до 13, число пострадавших уточняется, сообщается в MAX-канале Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

Вечером пятницы, 11 сентября, стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 12 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы.

В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Общее число пострадавших уточняется говорится в сообщении

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.