Москва11 сенВести.В Архангельской области по факту ДТП с 12 погибшими организована проверка. Об этом сообщает прокуратура по региону.
Вечером пятницы стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 12 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы.
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту ДТП, повлекшего гибель людейнаписано в канале ведомства
Уточняется, что погибли несколько пассажиров микроавтобуса.