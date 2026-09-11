По факту смертельного ДТП в Архангельской области организована проверка Прокуратура Архангельской области организовала проверку после ДТП с 12 погибшими

Москва11 сен Вести.В Архангельской области по факту ДТП с 12 погибшими организована проверка. Об этом сообщает прокуратура по региону.

Вечером пятницы стало известно о столкновении микроавтобуса с лесовозом. В результате ДТП погибли 12 человек, один из которых ребенок. Еще восемь пострадали и госпитализированы.

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту ДТП, повлекшего гибель людей написано в канале ведомства

Уточняется, что погибли несколько пассажиров микроавтобуса.