В Кузбассе по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

После ДТП с погибшим в Кузбассе возбуждено уголовное дело В Кузбассе по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Москва30 июн Вести.Уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено по факту смертельного ДТП с участием грузовика и автобуса в Мариинском округе Кемеровской области. Об этом сообщает региональное МВД в MAX.

По предварительной информации, на 16 километре автодороги "Объезд города Мариинска" при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса "Нефаз" не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю. Машины столкнулись.

Предварительно установлено, что в результате ДТП 1 пассажир автобуса погиб, еще 10 человек, в том числе оба водителя, получили травмы различной степени тяжести говорится в сообщении

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на указанном участке дороги. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Проводится работа по устранению последствий автоаварии.

Максимальная мера наказания по статье составляет 5 лет лишения свободы.