Москва30 июнВести.Уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено по факту смертельного ДТП с участием грузовика и автобуса в Мариинском округе Кемеровской области. Об этом сообщает региональное МВД в MAX.
По предварительной информации, на 16 километре автодороги "Объезд города Мариинска" при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса "Нефаз" не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю. Машины столкнулись.
Предварительно установлено, что в результате ДТП 1 пассажир автобуса погиб, еще 10 человек, в том числе оба водителя, получили травмы различной степени тяжестиговорится в сообщении
Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на указанном участке дороги. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Проводится работа по устранению последствий автоаварии.
Максимальная мера наказания по статье составляет 5 лет лишения свободы.