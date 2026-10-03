В аварии с маршруткой в Приморье пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и внедорожником в Приморье В аварии с маршруткой в Приморье пострадали 4 человека

Москва3 окт Вести.В ДТП с участием маршрутного автобуса и внедорожника в Приморье пострадали четыре человека, сообщает краевое УМВД в MAX.

Авария произошла на автодороге Шкотово – Партизанск.

В результате лобового столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека говорится в публикации

По предварительной информации, двигавшаяся от Владивостока в направлении Партизанска 32-летняя женщина-водитель автомобиля Suzuki Jimny не выбрала безопасную скорость движения, потеряла контроль над управлением транспортным средством и выехала встречную полосу.

Там она столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автобусом "Газель Next".

В результате ДТП четверым потребовалась медицинская помощь. Двое – женщина-водитель автомобиля Suzuki Jimny и 34-летняя пассажирка внедорожника – были госпитализированы.

Двоим пассажирам автобуса, пенсионерам в возрасте 72 и 74 лет, назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.