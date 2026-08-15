Москва15 авг Вести.Жительница Владивостока устроила пьяное ДТП, в результате аварии пострадали женщина-пассажир и двое детей. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Автоавария произошла в районе дома № 20 на улице Маковского. Предварительно, нетрезвая женщина 1963 г.р. не справилась с управлением Toyota Alphard и столкнулась с Toyota Hiace, который двигался в попутном направлении. После удара второй автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП травмирована женщина-пассажир автомобиля Toyota Hiace, а также двое детей, получившие ссадины и царапины. Важно, что несовершеннолетние перевозились в детских удерживающих устройствах, что существенно снизило тяжесть последствий автоаварии говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. По факту дорожного происшествия проводится проверка, назначено проведение ряда исследований.