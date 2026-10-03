Один человек погиб и двое, включая ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае

В Приморском крае в лобовой автоаварии погибла женщина Один человек погиб и двое, включая ребенка, пострадали в ДТП в Приморском крае

Москва3 окт Вести.В Приморском крае в результате лобового столкновения автомобилей погибла женщина, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Авария произошла вечером 2 октября на 575 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток. Автомобилист на Toyota Land Cruiser, следовавший в сторону Владивостока, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Mazda.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Mazda от полученных травм скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетний пассажир 2016 года рождения доставлены в реанимационное отделение Черниговской больницы. Три пассажира Toyota Land Cruiser получили травмы говорится в канале надзорного ведомства на платформе MAX

Прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП.