Москва3 октВести.В Приморском крае в результате лобового столкновения автомобилей погибла женщина, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла вечером 2 октября на 575 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток. Автомобилист на Toyota Land Cruiser, следовавший в сторону Владивостока, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Mazda.
В результате ДТП пассажирка автомобиля Mazda от полученных травм скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетний пассажир 2016 года рождения доставлены в реанимационное отделение Черниговской больницы. Три пассажира Toyota Land Cruiser получили травмыговорится в канале надзорного ведомства на платформе MAX
Прокуратура взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП.