В Приморье один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом ДТП

Два автомобиля столкнулись в Приморье, погиб один человек и пятеро пострадали В Приморье один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом ДТП

Москва12 сен Вести.В Приморском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе подросток, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло ночь ю12 сентября на 356-м километре трассы "Уссури" Хабаровск – Владивосток. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Probox выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Haice с прицепом.

В результате ДТП водитель Toyota Probox от полученных травм скончался на месте. Пять пассажиров Toyota Haice пострадали в результате ДТП, медицинская помощь потребовалась одной женщине, которая госпитализирована сказано в сообщении

По информации надзорного ведомства, среди пострадавших также оказалась девочка 2010 года рождения. Ее отправили на амбулаторное лечение.

Ход и результаты проверки по факту ДТП поставлены на контроль в прокуратуре.