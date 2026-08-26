Москва26 авгВести.В Ставропольском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла женщина, три человека доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
На автодороге "Буденновск — Арзгир", водитель автомобиля "Лада Калина", при выполнении маневра обгона допустила столкновение со встречным автомобилем "Тенет". После столкновения иномарка опрокинулась.говорится в сообщении
Женщина - водитель автомобиля "Лада" - от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Двое пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, госпитализированы в больницу Буденновска.
Также госпитализирован водитель автомобиля "Тенет" – у него диагностированы травмы различной степени тяжести.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства происшествия.