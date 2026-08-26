Женщин погибла, три человека, среди них ребенок, пострадали в ДТП в Ставрополье

В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек и трое пострадали Женщин погибла, три человека, среди них ребенок, пострадали в ДТП в Ставрополье

Москва26 авг Вести.В Ставропольском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла женщина, три человека доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

На автодороге "Буденновск — Арзгир", водитель автомобиля "Лада Калина", при выполнении маневра обгона допустила столкновение со встречным автомобилем "Тенет". После столкновения иномарка опрокинулась. говорится в сообщении

Женщина - водитель автомобиля "Лада" - от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Двое пассажиров, среди которых 4-летний ребенок, госпитализированы в больницу Буденновска.

Также госпитализирован водитель автомобиля "Тенет" – у него диагностированы травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства происшествия.