В Приморском крае четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником

В Приморье четыре человека пострадали при столкновении автобуса и внедорожника В Приморском крае четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником

Москва4 окт Вести.В Приморском крае четыре человека пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и внедорожника. Об этом сообщило УМВД РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 80 километре автодороги Шкотово – Партизанск. По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Suzuki Jimny ехала из Владивостока в сторону Партизанска. Она выбрала небезопасную скорость, потеряла контроль над машиной, выскочила на встречную полосу и врезалась в автобус ГАЗ Газель Next.

Пострадали четыре человека. В больницу доставили 32-летнюю водительницу внедорожника и его 34-летнюю пассажирку. Двум пассажирам автобуса - пенсионерам 72 и 74 лет - назначили амбулаторное лечение.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась четверым гражданам. Госпитализированы 32-летняя женщина-водитель автомобиля Suzuki Jimny и 34-летняя пассажирка внедорожника. Двоим пассажирам автобуса - пенсионерам в возрасте 72 и 74 лет - назначено амбулаторное лечение говорится в публикации

По факту случившегося проводится проверка, назначен комплекс экспертиз. Решение примут по результатам проверки в соответствии с законодательством.