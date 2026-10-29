Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух авто в Бурятии

Четыре человека пострадали в ДТП в Бурятии Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух авто в Бурятии

Москва29 окт Вести.Авария с четырьмя пострадавшими произошла на трассе Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в четверг, 29 октября, около 09.00, на 46 км трассы. Тридцатилетняя водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Premio под управлением женщины 24 лет.

В результате аварии четыре человека, двое из которых несовершеннолетние (2 года и 6 лет), доставлены в медицинское учреждение написали в ведомстве

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.