Водитель трактора пострадал в результате ДТП на трассе в Бурятии

На трассе в Бурятии столкнулись две легковушки и трактор, пострадал один человек Водитель трактора пострадал в результате ДТП на трассе в Бурятии

Москва31 окт Вести.В Иволгинском районе Бурятии в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель трактора. Об этом сообщило ГУ МВД России по республике в Telegram.

По предварительным данным, авария произошла на 10 километре трассы А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией утром в субботу, 31 октября. Водитель автомобиля Toyota Fielder врезался в идущий впереди трактор, и тот столкнулся с попутным Nissan Atlas. Водителя трактора госпитализировали.

В результате ДТП водитель трактора доставлен в медицинское учреждение говорится в публикации

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.