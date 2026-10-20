Трое подростков пострадали при столкновении легковушки и мопеда в Бурятии

В Бурятии столкнулись легковушка и мопед, пострадали трое подростков Трое подростков пострадали при столкновении легковушки и мопеда в Бурятии

Москва20 окт Вести.В Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля и мопеда пострадали несовершеннолетний водитель байка и два его пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Авария произошла вечером 20 октября, во вторник.

Водитель автомобиля "Лада-2106", следуя по ул. Воронежской, совершил столкновение с 15-летним водителем мопеда марки "Альфа"… Водитель мопеда и двое его пассажиров (15 и 16 лет) с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.