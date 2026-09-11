Москва11 сенВести.В городе Губкине Белгородской области произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожный инцидент произошел вечером 10 сентября.
16-летний водитель, управляя мотоциклом STELS RK 125, при перестроении не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta под управлением 57-летнего водителя и совершил с ним столкновениенаписано в канале ГАИ
В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний мотоциклист.