Подросток получил травмы после ДТП мотоцикла и легковушки в Белгородской области

В Белгородской области мотоцикл столкнулся с автомобилем, пострадал подросток Подросток получил травмы после ДТП мотоцикла и легковушки в Белгородской области

Москва11 сен Вести.В городе Губкине Белгородской области произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожный инцидент произошел вечером 10 сентября.

16-летний водитель, управляя мотоциклом STELS RK 125, при перестроении не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta под управлением 57-летнего водителя и совершил с ним столкновение написано в канале ГАИ

В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний мотоциклист.