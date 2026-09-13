Мотоциклист-подросток попал в ДТП в Омской области, двое пострадавших

В Омской области мотоцикл столкнулся с автомобилем, пострадали подростки Мотоциклист-подросток попал в ДТП в Омской области, двое пострадавших

Москва13 сен Вести.В Омской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и мотоцикла эндуро. Пострадали двое несовершеннолетних, сообщает МВД России по региону.

Дорожное происшествие случилось в воскресенье, 13 сентября, на 91-м километре федеральной трассы Омск – граница с Республикой Казахстан.

Мальчик 2012 года рождения, управляя мотоциклом эндуро, не предоставил преимущество в движении Hyundai Solaris под управлением мужчины 2003 года рождения и допустил столкновение с ним написано в MAX

Итогом инцидента на дороге стала отправка водителя мотоцикла и его пассажирки 2011 года рождения в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.