Москва29 авгВести.В рабочем поселке Черлак Омской области произошло ДТП мопеда под управлением 17-летней девушки и легкового автомобиля. Два человека пострадали, сообщает МВД России по региону.
17-летняя девушка на мопеде на улице 4-й Железнодорожной не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем Ladaнаписано в канале министерства
По итогам ДТП подросток и ее 12-летний пассажир травмированы. Обоих доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Ведется установление причин и обстоятельств аварии.