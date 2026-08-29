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В Омской области мопед врезался в легковушку, пострадали два подростка

Два человека пострадали в Омской области в ДТП мопеда с подростками и легковушки В Омской области мопед врезался в легковушку, пострадали два подростка

Москва29 авг Вести.В рабочем поселке Черлак Омской области произошло ДТП мопеда под управлением 17-летней девушки и легкового автомобиля. Два человека пострадали, сообщает МВД России по региону.

17-летняя девушка на мопеде на улице 4-й Железнодорожной не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем Lada написано в канале министерства

По итогам ДТП подросток и ее 12-летний пассажир травмированы. Обоих доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ведется установление причин и обстоятельств аварии.