Два подростка на мопеде попали в ДТП на трассе в Марий Эл

В ДТП в Марий Эл травмы получили два подростка на мопеде Два подростка на мопеде попали в ДТП на трассе в Марий Эл

Москва13 авг Вести.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием подростков на мопеде в Куженерском районе Марий Эл. Об этом региональное ведомство сообщает в Telegram-канале.

По предварительным данным, 13 августа около 18.10 на автодороге между деревнями Шойшудумарь и Ирмарь 14-летний подросток на мопеде "Альфа" потерял управление и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель и его 13-летний пассажир с травмами доставлены в больницу говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.