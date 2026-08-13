Москва13 авгВести.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии с участием подростков на мопеде в Куженерском районе Марий Эл. Об этом региональное ведомство сообщает в Telegram-канале.
По предварительным данным, 13 августа около 18.10 на автодороге между деревнями Шойшудумарь и Ирмарь 14-летний подросток на мопеде "Альфа" потерял управление и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП водитель и его 13-летний пассажир с травмами доставлены в больницуговорится в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.