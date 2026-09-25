Москва25 сен Вести.В Костромской области 12-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем "УРАЛ", в результате ДТП несовершеннолетний пострадавший госпитализирован. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Автоавария произошла днем 25 сентября на улице Центральной в деревне Дмитриевское.

В результате происшествия подросток с травмами госпитализирован для оказания медицинской помощи. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проводимой по данному факту проверки