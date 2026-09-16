Подросток на мопеде получил травмы при столкновении с автомобилем в Приморье

Подросток пострадал в результате ДТП мопеда и автомобиля во Владивостоке Подросток на мопеде получил травмы при столкновении с автомобилем в Приморье

Москва16 сен Вести.Во Владивостоке 16-летний водитель мопеда выехал на запрещающий сигнал, столкнулся с автомобилем, получили травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Приморского края.

ДТП произошло на улице Луговой. Установлено, что 16-летний водитель мопеда на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель мопеда. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма говорится в сообщении

По факту происшествия составлены административные протоколы. Материалы будут направлены подразделение по делам несовершеннолетних.