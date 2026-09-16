Москва16 сенВести.Во Владивостоке 16-летний водитель мопеда выехал на запрещающий сигнал, столкнулся с автомобилем, получили травмы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Приморского края.
ДТП произошло на улице Луговой. Установлено, что 16-летний водитель мопеда на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который двигался на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель мопеда. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травмаговорится в сообщении
По факту происшествия составлены административные протоколы. Материалы будут направлены подразделение по делам несовершеннолетних.