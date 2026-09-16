Во Владивостоке девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль

Девушка-пешеход пострадала в ДТП во Владивостоке Во Владивостоке девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль

Москва16 сен Вести.Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетней во Фрунзенском районе, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Авария произошла в районе дома № 2 "А" на улице Алеутской. По предварительной информации, 25-летний водитель легковушки сбил пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 17-летняя девушка–пешеход получила травму. Ей оказана медпомощь и назначено стационарное лечение отмечается в сообщении

Стаж управления транспортными средствами водителя автомобиля составляет менее года. К административной ответственности за календарный год не привлекался, состояние опьянения не установлено. По факту аварии составлены административные протоколы, назначено проведение ряда исследований.