СК завел дело по факту травмирования ребенка на детской площадке в Приморье

Мальчик получил травмы от упавших футбольных ворот на площадке во Владивостоке СК завел дело по факту травмирования ребенка на детской площадке в Приморье

Москва8 сен Вести.В Приморье возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на детской площадке во Владивостоке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

Установлено, что 31 августа 2026 года на детской площадке одного из жилых комплексов на улице Садгородской во Владивостоке перевернулись футбольные ворота.

В результате происшествия телесные повреждения получил 10-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован отмечается в сообщении

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.