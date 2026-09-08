Москва8 сенВести.В Приморье возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на детской площадке во Владивостоке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.
Установлено, что 31 августа 2026 года на детской площадке одного из жилых комплексов на улице Садгородской во Владивостоке перевернулись футбольные ворота.
В результате происшествия телесные повреждения получил 10-летний мальчик. Ребенок был госпитализированотмечается в сообщении
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.