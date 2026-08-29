Москва29 авгВести.В Марий Эл 13-летний водитель питбайка получил телесные повреждения при столкновении с автомобилем, по факту аварии организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация о ДТП, произошедшем 28 августа, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
Организовано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, включая законность передачи несовершеннолетнему средства повышенной опасностиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Расследование продолжается.