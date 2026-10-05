Москва5 октВести.На автомобильной дороге Каипы – Егорьево в Татарстане произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает ГАИ Лаишевского района республики.
Уточняется, что транспортное средство перевернулось. Это случилось 5 октября.
17-летний водитель квадроцикла, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание в кюветнаписано в MAX
После произошедшего водитель и также находившийся на квадроцикле пассажир были госпитализированы. Медицинская помощь оказывается им в Детской республиканской клинической больнице.
Ведется установление обстоятельств случившегося.