Два подростка пострадали в ДТП с переворачиванием квадроцикла в Татарстане

В Татарстане перевернулся квадроцикл под управлением 17-летнего подростка Два подростка пострадали в ДТП с переворачиванием квадроцикла в Татарстане

Москва5 окт Вести.На автомобильной дороге Каипы – Егорьево в Татарстане произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает ГАИ Лаишевского района республики.

Уточняется, что транспортное средство перевернулось. Это случилось 5 октября.

17-летний водитель квадроцикла, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание в кювет написано в MAX

После произошедшего водитель и также находившийся на квадроцикле пассажир были госпитализированы. Медицинская помощь оказывается им в Детской республиканской клинической больнице.

Ведется установление обстоятельств случившегося.