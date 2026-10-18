Школьники получили травмы, врезавшись на квадроцикле в забор в Тюменской области

Подростки пострадали, въехав на квадроцикле в забор в поселке Тюменской области Школьники получили травмы, врезавшись на квадроцикле в забор в Тюменской области

Москва18 окт Вести.Квадроцикл с тремя подростками въехал в забор в поселке Винзили Тюменской области, школьники получили ранения, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекциии региона.

Установлено, что авария случилась на улице Береговой в поселке Винзили. За рулем квадроцикла был 17-летний подросток. Он не справился с управлением и въехал в забор. Права управления у него не было, алкоголь в крови не обнаружен.

Ранения в ДТП получили водитель и двое 17-летних пассажиров квадроцикла, все они - учащиеся одной из тюменских гимназий говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП выясняются.