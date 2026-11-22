Подросток за рулем легковушки устроил ДТП в Тюмени, пострадал 13-летний пассажир Подросток пострадал в ДТП в Тюмени, которое устроил 16-летний водитель

Москва22 ноя Вести.В Тюмени 16-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и влетел в бордюр. В результате пострадал 13-летний пассажир машины. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на улице 50 лет Октября.

Автомобиль ВАЗ въехал в бордюр дороги на ул. 50 лет Октября д. 74/4 в Тюмени. ‎ ‎за рулем машины был 16-летний студент. В ДТП пострадал 13-летний пассажир ВАЗ, он получил ранения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Водителя привлекли к административной ответственности. По его словам, он купил машину за свои деньги. Ее забрали на спецстоянку.