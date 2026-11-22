Москва22 нояВести.В Тюмени 16-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и влетел в бордюр. В результате пострадал 13-летний пассажир машины. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло на улице 50 лет Октября.
Автомобиль ВАЗ въехал в бордюр дороги на ул. 50 лет Октября д. 74/4 в Тюмени. за рулем машины был 16-летний студент. В ДТП пострадал 13-летний пассажир ВАЗ, он получил раненияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Водителя привлекли к административной ответственности. По его словам, он купил машину за свои деньги. Ее забрали на спецстоянку.