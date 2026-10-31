В Магнитогорске подросток без прав на "Ладе" врезался в забор и сбежал

В Магнитогорске "Лада" врезалась в забор и повисла на ограждении В Магнитогорске подросток без прав на "Ладе" врезался в забор и сбежал

Москва31 окт Вести.В Магнитогорске задержали 16-летнего подростка: за рулем "Лады" он врезался в забор частного дома, машина перевернулась и осталась висеть на ограждении, а сам водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщил отдел Госавтоинспекции города в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошел у дома №74 на Лесопарковой улице в полночь 25 октября. Хозяину имущества причинили материальный ущерб.

26 октября 2026 года в полночь в районе д. 74 по ул. Лесопарковая неизвестный водитель автомобиля ВАЗ‑21099 совершил наезд на ограждение частного домовладения. После этого водитель покинул место ДТП, оставив транспортное средство на месте происшествия говорится в публикации

Водителя нашли в течение суток - им оказался 16-летний студент местного колледжа без прав. В машине в момент аварии был его 17-летний друг - он получил серьезные травмы. На следующий день пострадавшего доставили в больницу Челябинска медицинской авиацией.

По факту инцидента идет административное расследование. На подростка составили протоколы за управление машиной без прав и оставление места аварии. Материалы дела направили в полицию - там решат вопрос об ответственности родителей подростка.