На Ставрополье подросток за рулем мопеда получил тяжелые травмы в ДТП

Подросток на мопеде тяжело травмирован в ДТП на Ставрополье На Ставрополье подросток за рулем мопеда получил тяжелые травмы в ДТП

Москва24 окт Вести.В Благодарненском округе Ставропольского края подросток, управляя мопедом, получил тяжелые травмы в ДТП. Об этом в MAX сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, 23 октября около 20.30 в селе Александрия на нерегулируемом перекрестке 35-летний водитель легкового автомобиля "Форд" не пропустил мопед под управлением 14-летнего подростка. Транспортные средства столкнулись.

В автоаварии тяжелые травмы получил несовершеннолетний водитель мопеда (мальчик, местный житель). Врачи диагностировали у него многооскольчатый, открытый перелом голени говорится в сообщении

Автоинспекторы установили, что находившаяся за рулем автомобиля женщина ранее не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. У подростка в силу возраста нет водительского удостоверения. Мопед принадлежит его отцу. Мужчину привлекут к административной ответственности за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав, и за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Обстоятельства происшествия и степень ответственности участников ДТП устанавливается. Проверка продолжается.