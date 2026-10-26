Двое несовершеннолетних на питбайке пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Два подростка на питбайке тяжело пострадали в ДТП на Ставрополье Двое несовершеннолетних на питбайке пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Москва26 окт Вести.В Благодарненском округе Ставропольского края произошла серьезная авария с участием питбайка и легкового автомобиля. В результате двое подростков оказались в реанимации. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья на платформе MAX.

По предварительным данным, все случилось в селе Александрия около 17.40 в воскресенье, 25 октября. Питбайком управлял 15-летний подросток, навстречу ему ехал ВАЗ-2107 под управлением 41-летнего местного жителя.

При столкновении юный водитель получил травматическую ампутацию конечности, а его 14-летний пассажир - множественные переломы. Обоих в тяжелом состоянии привезли в Благодарненскую больницу. Водитель автомобиля ВАЗ не пострадал.

В результате автоаварии подросток, управлявший питбайком, получил травматическую ампутацию конечности, его 14-летний пассажир - множественные переломы. Оба несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Благодарненской больницы говорится в публикации

Как установили автоинспекторы, подросток не мог иметь водительских прав из-за возраста, и оба ребенка ехали без шлемов и защитной экипировки. Питбайк принадлежит матери юного водителя. А водитель ВАЗа был пьян, ранее его уже лишили прав.

В отношении нетрезвого автомобилиста возбудят уголовное дело по статье 264.1 УК РФ - за вождение в состоянии опьянения лицом, уже лишенным такого права. Матери несовершеннолетнего водителя грозят материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу без прав) и части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников. Проводится проверка.