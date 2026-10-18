На Ставрополье 4 подростка тяжело пострадали в машине с 15-летним водителем Катавший сверстников подросток попал в ДТП на Ставрополье, пострадали четверо

Москва18 окт Вести.В Нефтекумском округе Ставропольского края машина Lada Kalina под управлением 15-летнего подростка съехала в кювет и перевернулась. В результате пострадали четыре школьника, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Подросток, не имеющий водительских прав, не справился с управлением. Участники ДТП были не пристегнуты.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель, а также три его пассажира 14, 15 и 16 лет получили тяжелые травмы, с которыми госпитализированы в больницу отмечается в сообщении

В отношении родителей подростка был собран административный материал за передачу управления транспортом, а также за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Проводится проверка.