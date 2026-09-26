Водитель и три пассажира пострадали при опрокидывании иномарки на Ставрополье

На Ставрополье иномарка слетела с дороги и перевернулась, пострадали четверо Водитель и три пассажира пострадали при опрокидывании иномарки на Ставрополье

Москва26 сен Вести.В результате ДТП в Петровском округе Ставропольского края травмы получили четыре человека, двое из них – несовершеннолетние. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла поздно вечером 25 сентября, в пятницу, на трассе Светлоград – Благодатное, с участием автомобиля Hyundai. Предварительно, водитель потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.

21-летний водитель и три пассажира автомобиля Hyundai – 22-летний мужчина и двое 15-летних юношей, все местные жители – с места ДТП каретой скорой медицинской помощи с травмами были госпитализированы в Петровскую районную больницу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что водителя однажды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Его проверяют на алкогольное опьянение.