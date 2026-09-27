Москва27 сенВести.В Будденовском округе Ставропольского края произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, сообщает ГАИ по региону.
Одним из участников аварии стал водитель, получивший права месяц назад. Он выехал на встречную полосу после пересечения сплошной линии. Там и произошел удар с другой машиной.
С многочисленными травмами в больницу доставлены 24-летний водитель Lada Priora, 26-летний водитель ВАЗ-21101 и 25-летний пассажир ВАЗ-21101говорится в сообщении ГАИ
Инцидент зафиксирован на 238-м километре федеральной трассы Кочубей – Минеральные Воды. Он произошел вечером 26 сентября.
За месяц владения правами водитель Lada привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 10 раз.