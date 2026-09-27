Три человека травмированы на Ставрополье после лобового столкновения машин

На Ставрополье произошло лобовое столкновение автомобилей, пострадали трое Три человека травмированы на Ставрополье после лобового столкновения машин

Москва27 сен Вести.В Будденовском округе Ставропольского края произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, сообщает ГАИ по региону.

Одним из участников аварии стал водитель, получивший права месяц назад. Он выехал на встречную полосу после пересечения сплошной линии. Там и произошел удар с другой машиной.

С многочисленными травмами в больницу доставлены 24-летний водитель Lada Priora, 26-летний водитель ВАЗ-21101 и 25-летний пассажир ВАЗ-21101 говорится в сообщении ГАИ

Инцидент зафиксирован на 238-м километре федеральной трассы Кочубей – Минеральные Воды. Он произошел вечером 26 сентября.

За месяц владения правами водитель Lada привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 10 раз.