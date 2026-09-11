Москва11 сенВести.В городе Буденновске Ставропольского края произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Пострадали трое, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Происшествие на дороге случилось вечером пятницы на одном из нерегулируемых перекрестков. Водитель Lada Priora при выезде со второстепенной дороги не уступил "Газели".
В результате произошло столкновение транспортных средств и последующее опрокидывание "Газели"написано в канале ведомства в национальном мессенджере
Среди пострадавших двое детей. Один из них – 4-летняя девочка – находится в тяжелом состоянии. Она в реанимации.
Водитель Lada привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД 19 раз.
Проводится проверка, устанавливается степень ответственности обоих водителей.