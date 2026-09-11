Один ребенок в тяжелом состоянии после ДТП легковушки и маршрутки в Ставрополье

В Ставрополье столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали трое Один ребенок в тяжелом состоянии после ДТП легковушки и маршрутки в Ставрополье

Москва11 сен Вести.В городе Буденновске Ставропольского края произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Пострадали трое, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Происшествие на дороге случилось вечером пятницы на одном из нерегулируемых перекрестков. Водитель Lada Priora при выезде со второстепенной дороги не уступил "Газели".

В результате произошло столкновение транспортных средств и последующее опрокидывание "Газели" написано в канале ведомства в национальном мессенджере

Среди пострадавших двое детей. Один из них – 4-летняя девочка – находится в тяжелом состоянии. Она в реанимации.

Водитель Lada привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД 19 раз.

Проводится проверка, устанавливается степень ответственности обоих водителей.