Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Ижевске

В Удмуртии столкнулись две легковушки и грузовик, четверо пострадавших Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Ижевске

Москва7 сен Вести.В городе Ижевске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого травмы получили четыре человека. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Инцидент произошел вечером 6 сентября на улице Степная. Lada Granta столкнулась с Lada Vesta после выезда на полосу встречного движения, которая, в свою очередь, врезалась в стоявший "МАЗ".

В результате ДТП травмы получили водитель Lada Granta и пассажиры Lada Vesta написано в канале автоинспекции

Уточняется, что среди пострадавших 38-летняя женщина, 12-летняя и 3-летняя девочки.