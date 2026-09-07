Москва7 сенВести.В городе Ижевске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого травмы получили четыре человека. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.
Инцидент произошел вечером 6 сентября на улице Степная. Lada Granta столкнулась с Lada Vesta после выезда на полосу встречного движения, которая, в свою очередь, врезалась в стоявший "МАЗ".
В результате ДТП травмы получили водитель Lada Granta и пассажиры Lada Vestaнаписано в канале автоинспекции
Уточняется, что среди пострадавших 38-летняя женщина, 12-летняя и 3-летняя девочки.